CHAPADÃO DO SUL: Beneficiários do residencial planalto 1 participam das ações do trabalho social junto à secretaria de assistência social

A Secretaria de Assistência Social em parceria com as empresas Iana Projetos e HLemes promoveram duas ações nos dias 26 e 27 para os beneficiários do Residencial Planalto 1, dando continuidade ao trabalho social desenvolvido no condomínio.

No dia 26 foi realizada mais uma oficina sobre Gestão Condominial, a qual foi discorrida em módulos, com os principais temas: Criação de Condomínio, Regimento Interno e Convenção, Gestão Financeira, Gestão Administrativa e Gestão Social. Todos os participantes receberam material de apoio incluindo apostila.

Já no dia 27, foi promovido mais um curso de geração de renda, com a finalidade de fortalecer a autonomia financeira e sustentabilidade dos condôminos. O curso ofertado foi de bolo de pote, bala baiana e cupcake. A atividade foi finalizada com um almoço coletivo e entrega dos certificados.

A secretária de assistência social, Maria das Dores Zocal Krug, agradeceu o empenho e participação de todos.