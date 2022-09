Aconteceu nesta última sexta, 23, mais uma edição do Prefeitura e o Desenvolvimento em seu Bairro, programa realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA e dessa vez, as ações e os serviços oferecidos pelo programa contaram com a participação do projeto Ação e Cidadania das Secretarias de Saúde e Assistência Social.

Prefeitura e o Desenvolvimento em seu Bairro levou à população serviços da Receita Federal, inscrições em cursos profissionalizantes, mais de 80 oportunidades de emprego, entrada em seguro desemprego, regularização de CPF, abertura de empresas, consultoria ao Microempreendedor, orientação para emitir carteira de trabalho digital, conscientização sobre coleta seletiva, registro de reclamações junto ao Procon e Ouvidoria, doação de animais, vacina contra Raiva, vermifugação de filhotes, aplicação de ectoparasiticida contra pulgas e carrapatos, atualização de carteirinhas.

Projeto Ação e Cidadania realizou serviços de Atualização no Cadastro Único; Oficina de Artesanato; Vacinação; Orientação Odontológica; Glicoteste; Consulta Médica; Hiperdia; Atualização de Caderneta de Vacinação (adultos e Crianças); Entrega de Medicamentos; Teste rápido (HIV, Sífilis e Hepatite).

Com a integração dos serviços pelas secretarias, propicia a todos moradores e familiares da Comunidade do Assentamento Aroeira mais comodidade àqueles que não tem a possibilidade de ir periodicamente a cidade, e principalmente aproximando o poder executivo da população Chapadense.

O Prefeitura e o Desenvolvimento em seu Bairro já foi realizado nos bairros Esplanadas e Espatódia, tem por objetivo formar uma rede acolhedora para a comunidade através de parcerias entre secretarias, levando informações, Inovação, Cursos de Qualificação Profissional, Oportunidades de emprego, Saúde, Orientações de apoio social, Oficinas e muitos outros serviços. É uma oportunidade de aproximação da comunidade, com o fortalecimento de vínculos e atuação em rede.

Mais informações sobre projetos Ação e Cidadania e A Prefeitura e o Desenvolvimento em seu Bairro podem ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA, através do telefone 3562-1821.