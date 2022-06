Visando suplementar a alimentação animal no período seco, a Prefeitura municipal através do Departamento de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA, segue investindo na agricultura familiar com apoio e a assistência técnica.

Com isso, juntamente com os pequenos produtores rurais do assentamento Aroeira realizou no início do mês de junho a produção de silagem do capim elefante BRS Capiaçu, a escolha deste cultivar se dá em especial pela sua alta produtividade de biomassa, de acordo com a Embrapa pode se atingir de 50 a 100 toneladas por hectare de massa verde, ou seja, até 300 toneladas por hectare com três cortes anuais, para estoque de silagem no período das secas.

Nos estabelecimentos agrícolas da agricultura familiar a produção leiteira desempenha importante papel na alimentação e na melhoria socioeconômica das famílias. Porém, os índices de produtividade do sistema são ineficientes devido, principalmente, ao manejo inadequado das pastagens. A confecção de silagem apresenta-se como uma alternativa viável, pois exige tecnologia simples para conservação mediante a fermentação.

O processo consiste primeiramente no corte e trituração da forrageira de interesse, na sequência vem a compactação para retirada do oxigênio e obtenção de melhores resultados e por último e não menos importante o bom fechamento do silo para armazenamento e conservação.

Para isso, os produtores recebem suporte da prefeitura em maquinários com trator e a ensiladeira, que é indispensável no processo de silagem, além da orientação técnica para que o produtor possa executar os procedimentos de forma correta, obtendo assim o melhor aproveitamento a fim de garantir a alimentação do rebanho no período de estiagem.

Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA, sito à Avenida Onze, N.1000 – Centro, ou pelo telefone 67 3562-1821 / WhatsApp 67 99618-3431.