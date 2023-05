CHAPADÃO DO SUL: Conselho municipal de assistência social e secretaria de assistência social realizaram as pré-conferências

O Conselho Municipal de Assistência Social juntamente com a Secretaria de Assistência Social realizou nos dias 11, 16, 17 e 18 de maio as Pré-conferências que antecedem a realização da 14ª CONFEMAS – Conferência Municipal de Assistência Social, com objetivo de convidar a população a participar, além de escutar o público e colher propostas.

Os encontros possibilitaram a manifestação da população com sugestões de implantação de novos serviços e aprimoramento da Política de Assistência Social.

As pré-conferências foram realizadas com os idosos do Conviver que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e com as famílias beneficiárias do Programa Mais Social e que são atendidas pelo CRAS Cerrado e CRAS Parque União.

As propostas que foram colhidas serão encaminhadas para discussão no dia da Conferência, a fim de garantir o direito de participação popular e as necessidades da população sul chapadense.

Neste ano a 14ª CONFEMAS terá o seguinte tema e eixos:

Tema: ““Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

Eixo 1 – Financiamento: Financiamento e orçamento de natureza obrigatória, como instrumento para uma gestão de compromisso e responsabilidades dos entes federativos à garantia dos direitos socioassistenciais, contemplando as especificidades regionais do país.

Eixo 2 – Controle Social: Qualificação e estruturação das instâncias de Controle Social com diretrizes democráticas e participativas.

Eixo 3 – Articulação entre segmentos: Como potencializar a Participação Social no SUAS?

Eixo 4 – Serviços, Programas e Projetos: Universalização do acesso e integração da oferta dos serviços e direitos no SUAS.

Eixo 5 – Benefício e transferência de renda: A importância dos benefícios socioassistenciais e o direito à garantia de renda como proteção social na reconfiguração do SUAS.

A 14ª CONFEMAS – Conferência Municipal de Assistência Social acontecerá no dia 20 de junho de 2023, das 07h às 11h e das 13h às 17h (MS), na FACHASUL, localizada na Rua Vinte e Oito, nº 615, Centro.

A secretária de Assistência Social, Maria das Dores Zocal Krug, reforça a importância de a população participar desse momento. “É uma grande oportunidade para todos os usuários das políticas públicas, pois as conferências são espaços de caráter deliberativo que permitem o debate e avaliação da Política de Assistência Social e a proposição de novas diretrizes, no sentido de consolidar e ampliar os direitos socioassistenciais dos usuários”. Disse.