No último dia 26, de fevereiro, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal ocorreu a posse dos novos membros e também foi realizada a eleição da nova diretoria do CMMA, tendo sido eleitos os conselheiros João Antônio da Silva Pereira, Daiane Reis do Nascimento e Natália da Silva leal, para os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretária, tendo sido eleitos por unanimidade;

Na oportunidade foi realizada a prestação de contas anual do exercício 2022 pelo contador Denir, o qual apresentou detalhadamente todas entradas e saídas dos recursos do FMMA.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, José Teixeira Júnior, esteve presente na reunião e teve a oportunidade de apresentar ao Conselho Municipal de Meio Ambiente todas ações e melhorias realizadas em prol do meio ambiente, mencionou ao conselho a importante conquista realizada pela secretaria em implantar no município o serviço de licenciamento ambiental municipal, bem como mudanças e melhorias realizadas na Central de Tratamento de resíduos e departamento de meio ambiente.

O Executivo municipal agradece a participação e o empenho de todos membros e entidades representadas que compõe o Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA, sito a Avenida Onze, 1045 – Centro, ou através do 67 3562-5672