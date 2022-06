Nos dias 31 de maio e 01 de junho, servidores do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente participaram em Campo Grande –MS, de um curso sobre Gerenciamento de Áreas Contaminadas promovido pelo INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL – IMASUL.

O curso foi ministrado pelo Diretor de Licenciamento Luís Mário Ferreira e pelo Fiscal Ambiental e Coordenador técnico do PERS-MS do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, João Mendes Silva Junior, ambos integrantes do corpo técnico do IMASUL.

O curso teve como objetivo apresentar aos servidores municipais, noções quanto às formas de identificação de áreas contaminadas, avaliação das formas de mitigação e controle dos impactos ambientais gerados e conceitos baseados nas legislações federais e estaduais. A temática apresentada auxiliará quanto às medidas administrativas a serem impostas àqueles que, por ventura, venham a causar poluição ou dano ambiental no Município de Chapadão do Sul/MS.

O departamento de meio ambiente foi representado pelos fiscais ambientais Priscila Quevedo Monteiro Garcez e João Antônio da Silva Pereira, pelos engenheiros ambientais Yeda de Lima Sousa e Rennan Lima Arakaki e pela tecnóloga em gestão ambiental Daiane Reis do Nascimento

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através da SEDEMA, aproveita para orientar a população que ao avistar quaisquer formas de poluição ambiental, realize denúncia à Ouvidoria Municipal através do número 0800-647-0162. Através dessas atitudes, você estará colaborando com o meio ambiente.