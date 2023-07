CHAPADÃO DO SUL: Evento de entrega de certificados marca êxito do Plano Municipal de Qualificação e Gestão

Aconteceu na noite da última segunda-feira, 17, a tão aguardada cerimônia de entrega dos certificados do Plano Municipal de Qualificação e Gestão, promovido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (SEDEMA) em parceria com Câmara Municipal, ACE, SEBRAE, SENAI, SENAC e SENAR. O evento, realizado na Câmara Municipal, reuniu alunos, autoridades e representantes de entidades envolvidas para celebrar o sucesso dessa iniciativa.

O Plano Municipal de Qualificação e Gestão, criado em 2021, tem como objetivo principal garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, proporcionando oportunidades de aprendizagem para todos os moradores de Chapadão do Sul. Neste ano, mais de 80 cursos gratuitos de qualificação serão oferecidos à população, abrangendo áreas de grande crescimento e demanda por mão de obra qualificada, como empreendedorismo, construção civil, comércio, agronegócio, gestão e serviços.

Ao longo do programa, mais de 3.000 moradores de Chapadão do Sul foram beneficiados, adquirindo conhecimentos e habilidades relevantes para o mercado de trabalho local. A cerimônia de entrega dos certificados foi uma forma de reconhecer e valorizar o esforço e dedicação dos alunos, que se empenharam em buscar uma formação profissional de qualidade.

Durante o evento, foram anunciados os nomes dos alunos que receberiam os certificados, simbolizando a conclusão bem-sucedida dos cursos. A atmosfera era de alegria e satisfação, com os participantes celebrando suas conquistas e agradecendo às autoridades e à equipe responsável pelo programa de qualificação.

“O sucesso da cerimônia de entrega dos certificados do Plano Municipal de Qualificação em Chapadão do Sul reflete o compromisso da administração municipal em promover a capacitação profissional da população, proporcionando-lhes oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Essa iniciativa certamente contribuirá para a construção de um futuro promissor para os habitantes do município.” Finaliza, João Carlos Krug – Prefeito Municipal.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, responsável pela execução do Plano Municipal de Qualificação, destacou a importância dessa iniciativa para a comunidade. “Estamos muito felizes com o resultado alcançado até o momento. O Plano Municipal de Qualificação tem sido um verdadeiro impulsionador do desenvolvimento econômico e social de Chapadão do Sul. Estamos capacitando nossos moradores, tornando-os mais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e contribuindo para o crescimento do município”, afirmou José Teixeira Júnior.

Além disso, reforçou que as inscrições para os cursos que ocorrerão até o final do ano estão abertas. Os interessados podem realizar a pré-inscrição através do link https://linktr.ee/sedema.online.

Para mais informações basta acessar o link https://linktr.ee/Sedema.online ou entrar em contato pelos telefones 67 3562-5672 / WhatsApp: https://wa.me/5567996183431. Aqueles que preferirem realizar atendimento presencialmente podem se dirigir à SEDEMA, localizada na Avenida Onze, nº 1045, Centro, no Paço Municipal.