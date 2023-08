CHAPADÃO DO SUL: Executivo Municipal lança Campanha “Me Leva pra Casa” com o objetivo promover a adoção responsável de animais

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da SEDEMA, por meio do Canil Municipal, lança a campanha “Me Leva pra Casa”, uma iniciativa emocionante que tem como objetivo promover a adoção responsável de animais resgatados das ruas e que estão abrigados no Canil Municipal. Essa ação reforça o compromisso do município com o bem-estar animal e com a construção de uma sociedade mais amorosa e solidária.

A campanha “Me Leva pra Casa” foi idealizada pela equipe do Canil Municipal, que trabalha incansavelmente para resgatar, abrigar e cuidar de animais em situação de vulnerabilidade. O Canil é responsável por fornecer aos animais os cuidados essenciais, incluindo alimentação adequada, assistência veterinária, vacinação e castração.

Ao longo do mês de agosto, o Canil Municipal estará aberto para visitação, proporcionando um ambiente acolhedor para que as pessoas conheçam os animais disponíveis para adoção. Cada um desses animais tem sua própria história de superação e espera ansiosamente por uma família que possa lhe oferecer amor, carinho e um lar permanente.

Adotar um animal de estimação é uma decisão importante e que traz inúmeros benefícios para ambas as partes. Além de dar uma segunda chance a um animal abandonado, a adoção traz alegria e companheirismo para a família adotante. Os animais são verdadeiros amigos leais, capazes de preencher nossas vidas com amor incondicional.

Para adotar um animal, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e passar por uma entrevista de adoção, a qual tem como objetivo assegurar que o adotante tenha condições adequadas para cuidar do animal de forma responsável.

A coordenadora do Canil Municipal, juntamente com toda a equipe, incentiva a adoção consciente e reforça que a decisão de adotar deve ser pensada com responsabilidade, pois a adoção é um compromisso para toda a vida do animal.

Durante a campanha “Me Leva pra Casa”, a Prefeitura de Chapadão do Sul convida toda a população a visitar o Canil Municipal e conhecer os animais disponíveis para adoção. Afinal, ao adotar um animal, você não está apenas mudando a vida dele, mas também garantindo que ele mudará a sua vida para sempre.

Localização do Canil Municipal: Clique aqui

Prefeitura de Chapadão do Sul – Amor e Cuidado pelos Animais, Construindo um Futuro Mais Solidário!