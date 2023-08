CHAPADÃO DO SUL: Executivo Municipal realiza Copa Liga Futsal 2023

Uma grande festa do futsal marcou a realização da Copa Liga Futsal 2023, promovida pela escolinha de futsal da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer, no último dia 26 de agosto, no ginásio Carlos Archila. O evento contou com a participação de cerca de 90 atletas, divididos em 10 equipes nas categorias sub 14 e sub 17, que disputaram partidas emocionantes e cheias de gols.

A Copa Liga Futsal 2023 teve como objetivo estimular a competição e a socialização entre os participantes, além de auxiliar no aprendizado com as vitórias e derrotas e demais situações dentro e fora da quadra. A organização ficou a cargo do professor Donizetti Chimelo, técnico responsável pela escolinha de futsal de Chapadão do Sul-MS.

Na categoria sub 14, o título ficou com a equipe Brasília, que venceu o Esporte Futuro na final. O terceiro lugar foi do Atlântico. Na categoria sub 17, o campeão foi o Foz Cataratas, que superou o Magnus. O terceiro lugar ficou com o Jaraguá. Ao todo, foram marcados 71 gols na competição, uma média de mais de 5 gols por partida.

A Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer agradece a todos os servidores que não mediram esforços para a realização deste grande evento, que valorizou o esporte e a juventude de Chapadão do Sul-MS. Parabéns a todos os atletas, técnicos e torcedores que participaram da Copa Liga Futsal 2023!