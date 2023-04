CHAPADÃO DO SUL: Executivo Municipal realiza encerramento do Workshop de Fotografia com o celular

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, em parceria com o SEBRAE/MS, SENAC/MS e ACE, vem por meio desta, parabenizar e agradecer a todos os participantes do Workshop de Fotografia com celular.

Foram oito horas de muito aprendizado, onde os participantes puderam aprimorar suas habilidades na hora de fotografar e editar imagens utilizando apenas o celular. Foi uma oportunidade única para quem buscava melhorar suas imagens para mídias sociais ou para aqueles que desejavam aprender a fazer fotos para seu comércio virtual.

O curso foi ministrado no dia 12 de abril, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, e os participantes obterão certificado de participação do SENAC. Os participantes aprenderam técnicas de fotografia e tratamento de imagens com aplicativos fáceis e eficientes, colocando a mão na massa juntos.

Gostaríamos de parabenizar todos os participantes pelo empenho e dedicação durante o curso. Esperamos que as habilidades adquiridas possam ser aplicadas em suas vidas pessoais e profissionais, contribuindo para o crescimento econômico do município.

Além disso, ressaltamos que este curso integra o Plano Municipal de Qualificação e Gestão criado pela Gestão Municipal. O plano segue com o objetivo inicial de capacitar a população e abastecer o mercado de trabalho local com mão de obra qualificada, garantindo emprego e renda e contribuindo para o crescimento da economia do município.

Para aqueles que desejam se qualificar ainda mais, informamos que é possível fazer a pré-inscrição para outros cursos do Plano de Gestão e Qualificação 2023 através do link: https://linktr.ee/sedema.online. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 3562-5672 ou ainda pelo WhatsApp: https://wa.me/5567996183431.

Mais uma vez, agradecemos a participação de todos e esperamos vê-los em breve em nossos próximos cursos. Juntos, podemos contribuir para o desenvolvimento econômico de Chapadão do Sul.