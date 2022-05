Os delegados eleitos durante a 1° Plenária de Saúde Mental de Chapadão do Sul, ocorrida no dia 13 de abril, participaram nos dias 16 e 17 de maio, da 1° Conferência Macrorregional de Saúde Mental de Campo Grande. Os representantes eleitos foram: Maria Antônia Alves Soares Santos e Vitor Corrêa Detomini e Carlos Heber Oliveira Meneguel e Daniela Megliorini Paro.

A etapa macrorregional teve por objetivo analisar as prioridades na área de Saúde Mental e elaborar propostas para o fortalecimento de programas e ações. No momento, houve também a eleição dos delegados para a etapa Estadual da Conferência, a ser realizada nos dias 22 e 23 de junho de 2022, também em Campo Grande. Os representantes Daniela, Maria Antônia e Vitor foram eleitos como delegados titulares e, Carlos como suplente, representarão Chapadão do Sul no evento.