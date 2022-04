Na noite de terça-feira, 19, ocorreu a final do 1º Desafio das Merendeiras Chapadão do Sul, onde mostrou o talento das cozinheiras das escolas municipais. A ação é uma realização do Programa Cidade Empreendedora.

O desafio iniciou na segunda-feira, 18, quando as candidatas passaram por um curso com o chefe de cozinha Paulo Vasconcellos, especialista em cardápio escolar. As cinco melhores da primeira etapa foram classificadas para a final, para concorrer ao prêmio de dois mil reais e garantir a vaga para disputar a etapa estadual em Campo Grande.

O prefeito João Carlos Krug esteve presente e ressaltou a importância do evento para as escolas municipais. “Este desafio traz melhoria para a merenda escolar, no qual a prefeitura sempre buscou a maior qualidade, oferecendo alimentos frescos e de ótima qualidade para nossos alunos” disse.

O projeto Música e arte esteve presente no evento e realizou diversas apresentações artísticas com os professores Marcos André, Angélica, Edmauro e Cinthia enquanto as merendeiras preparavam seus pratos.

O resultado final e seus respectivos pratos foram os seguintes:

1º Lugar – Selma da Silva (CEI Sibipiruna) – macarrão com carne e legumes.

2º Lugar – Silvania Maria da Silva (Cecília Meireles) – Frango na cebola com arroz e farofa.

3º Lugar – Maria Luzia Braga (Pedra Branca) – Estrogonofe de carne com arroz colorido e Chips de batata doce.

4º Lugar – Simone Ferreira (Cecília Meireles) – galinhada com creme de milho.

5º Lugar – Elisangela Marcilina de Souza (Cecília Meireles) – Macarrão com escabeche de berinjela

Na final, que foi transmitida ao vivo pelo facebook da Prefeitura de Chapadão do Sul, além do prefeito João Carlos Krug estavam representando o Executivo Municipal o secretário de Educação e Cultura, Guerino Perius, secretário de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente, José Teixeira Junior e a secretária de Assistência Social, Maria das Dores. Representando o Legislativo Municipal estava o presidente da Câmara de Vereadores, André dos Anjos e os vereadores Vanderson Cardoso, Emerson Sapo e Tucano e representando o Sebrae-MS, Lucas Borelli.

Saiba mais sobre o 1º Desafio Estadual das Merendeiras

Em âmbito estadual, a competição reúne representantes dos seguintes municípios: Amambai, Bandeirantes, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Dourados, Inocência, Jardim, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria, Sonora e Terenos.

Para a criação das receitas, não é permitido o uso de alimentos ultraprocessados. Além disso, as participantes devem utilizar a carne bovina ou de frango como proteína principal e incluir, no mínimo, três itens da agricultura familiar previstos no edital. Os critérios foram adotados para incentivar os municípios a adquirirem os itens dos produtores locais, uma exigência prevista pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de estimular a criação de cardápios mais saudáveis a partir de hortaliças, leguminosas e frutas.