Durante as ações do Maio Amarelo, o Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, entregou a camisa de apoio a Campanha para o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, e o vice-prefeito, João Buzoli. A ação visa dar maior visibilidade a campanha que combate as imprudências no trânsito. Além do prefeito e vice, também receberam as camisetas os secretários e diversos servidores públicos que utilizam durante o mês a camiseta com a mensagem: Maio Amarelo – Juntos Salvamos Vidas.

O prefeito parabenizou o Demutran pela as ações realizadas em todo o Maio Amarelo e ressaltou a importância de um trânsito mais humano. “Todo mundo que dirige um carro, pilota uma moto, anda de bicicleta ou a pé faz parte do trânsito. Por isso, precisamos ter consciência e respeitar as nossas leis de trânsito. Assim, temos um trânsito melhor e logo uma cidade mais respeitosa e harmônica”, finaliza.

AÇÕES

Em Chapadão do Sul, o Executivo Municipal através de Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, realiza dezenas de ações durante todo mês de maio. Com entrevistas em rádios, palestras nas Escolas municipais, estaduais e particulares, além de blitz educativas, visita aos comércios, o departamento realizará um passeio ciclístico com sorteio de quatro bicicletas. Fique atento as redes sociais da Prefeitura de Chapadão do Sul para saber de todas as ações.

MAIO AMARELO

O Movimento Maio Amarelo vai explorar bastante a reflexão: Juntos Salvamos Vidas. Vai lembrar a sociedade, o recente desafio que a pandemia da Covid-19 nos trouxe: uma completa mudança de comportamento da noite para o dia. De repente, nos trancafiamos dentro de casa, passamos a ter medo de nos encontrar com as pessoas mais próximas de toda nossa vida. Tivemos que abandonar os locais cotidianos como trabalho, escola, supermercado, salão de beleza, igreja e passar a cobrir o rosto e adotar o álcool em gel como adotamos o celular: ou seja, o tempo todo com ele.

Isto, porque entendemos a importância de cumprir certas regras para a nossa e a segurança de quem amamos. Então, em muito pouco tempo, aprendemos a fazer reuniões online, palestras online, dar aulas online, fazer compras online, ou seja, mudamos radicalmente nosso dia a dia para nos proteger. Será que, entendendo que o trânsito tem riscos e pode nos machucar seriamente, não conseguimos também passar a cumprir as regras e salvar vidas?

Esse será o grande desafio do Movimento para esse 9º ano de conscientização por um trânsito mais seguro: mostrar à sociedade que todos nós, independente do nosso ofício, podemos salvar vidas, conhecendo e cumprindo as regras. A partir do momento em que estou caminhando na calçada, procurando uma faixa para atravessar, esperando minha vez no semáforo, com toda atenção e cuidado, estou preservando não só a minha vida, mas como a de todos que ali estão comigo. E essa lógica vale para quem está de bicicleta, de motocicleta ou num carro de passeio ou num veículo grande.