O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, concorre nesta sexta-feira, 27, do Prêmio Prefeito Empreendedor na etapa estadual. O evento acontece na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul.

O prêmio será concedido aos gestores municipais que tenham implantado projetos com resultados comprovados de estímulo à criação de políticas públicas para o desenvolvimento dos pequenos negócios, à modernização da gestão pública e a promoção do desenvolvimento econômico por meio do empreendedorismo.

O prefeito João Carlos Krug e a equipe da Prefeitura de Chapadão do Sul estarão presentes e concorrendo em duas categorias: Cidade Empreendedora, com o projeto “Chapadão do Sul polo do Desenvolvimento e Inovação” e na categoria Desburocratização, com o projeto “Cidade Digital Simplificada”. Os projetos foram elaborados pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDEMA, José Teixeira Junior, e trazem ações empreendedoras executadas e planejadas no município, sob a gestão do prefeito João Carlos Krug.

Atual campeã nacional na categoria políticas públicas para desenvolvimento de pequenos negócios, o município é conhecido como grande incentivador do empreendedorismo local. No começo do mês de maio, a cidade de Chapadão do Sul passou pelo processo de avaliação dos auditores do prêmio, que é estruturado pelas etapas de Pré-Seleção, Seleção, Visitas Técnicas e Julgamento Estadual e Nacional.

Todas as secretarias municipais estão envolvidas no projeto, que traz atividades voltadas ao estimulo do empreendedorismo local, como: sala do empreendedor atuante, incentivos fiscais, a inovação tecnológica e a educação empreendedora, o incentivo à formalização de novos empreendimentos, a unicidade e a simplificação do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, a simplificação, racionalização e uniformização dos requisitos de segurança sanitária, capacitações para o empreendedorismo, agricultura familiar e a preferência pelo comércio local nas aquisições de bens e serviços pelos órgãos públicos municipais.

Na etapa estadual, serão oito vencedores, um por categoria. Para a nacional, serão sete contemplados, referentes às categorias temáticas, e cinco pela categoria Cidade Empreendedora.

Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Lançado em 2000, o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor entra em sua 11ª edição, tendo como objetivo reconhecer, valorizar e divulgar a capacidade administrativa de gestores que tenham elaborado projetos e implementação de ações em prol dos pequenos negócios em seus municípios. Ao longo de 20 anos o PSPE já teve quase 20.000 projetos municipais inscritos.

O prêmio realizado a cada dois anos, é uma forma de reconhecimento aos prefeitos que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios. Serão premiados gestores que tenham instaurado projetos de incentivo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública.

O Prêmio Prefeito Empreendedor conta com o apoio da Confederação Nacional de Municípios, CNM; Frente Nacional de Prefeitos, FNP; Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas; Movimento Brasil Competitivo, MBC; Associação Brasileira de Municípios; ABM; Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, Atricon; Instituto Rui Barbosa; Centro de Liderança Pública, CLP; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA; Observatório Social do Brasil, OBS; Confederação Nacional da Indústria, CNI; e Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Anvisa.