Nesta terça-feira (28), acontece a premiação da etapa nacional da XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor (PSPE), com a presença dos prefeitos vencedores das etapas estaduais de todo o Brasil. O evento será realizado presencialmente na sede do Sebrae Nacional, em Brasília, a partir das 19h, com credenciamento marcado para as 18 no horário de Brasília.

A premiação marca os 20 anos da iniciativa, que, desde 2001, reconhece os gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, a partir de projetos que estimulam o empreendedorismo, a competitividade dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública.

A XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor bateu recorde de inscrições com 1.615 projetos habilitados, de 1.327 municípios distintos. Ao todo, 182 prefeitos de todas as 27 unidades da federação foram selecionados para a etapa nacional do Prêmio, com 199 projetos inscritos que venceram as etapas estaduais. O prefeito João Carlos Krug e a equipe da Prefeitura de Chapadão do Sul irão concorrer nas duas categorias que venceram durante etapa estadual que ocorreu em junho, em evento realizado na Assembleia legislativa em Campo Grande.

As duas categorias são: Cidade Empreendedora, com o projeto “Chapadão do Sul polo do Desenvolvimento e Inovação” e na categoria Desburocratização, com o projeto “Cidade Digital Simplificada”. Os projetos foram elaborados pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDEMA, José Teixeira Junior, e trazem ações empreendedoras executadas e planejadas no município, sob a gestão do prefeito João Carlos Krug.

Todas as secretarias municipais estão envolvidas no projeto, que traz atividades voltadas ao estimulo do empreendedorismo local, como: sala do empreendedor atuante, incentivos fiscais, a inovação tecnológica e a educação empreendedora, o incentivo à formalização de novos empreendimentos, a unicidade e a simplificação do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, a simplificação, racionalização e uniformização dos requisitos de segurança sanitária, capacitações para o empreendedorismo, agricultura familiar e a preferência pelo comércio local nas aquisições de bens e serviços pelos órgãos públicos municipais.

Atual campeã nacional na categoria políticas públicas para desenvolvimento de pequenos negócios, o município é conhecido como grande incentivador do empreendedorismo local. No mês de maio, a cidade de Chapadão do Sul passou pelo processo de avaliação dos auditores do prêmio, que é estruturado pelas etapas de Pré-Seleção, Seleção, Visitas Técnicas e Julgamento Estadual e Nacional.

Na etapa estadual, foram oito vencedores, um por categoria. Para a nacional, serão sete contemplados, referentes às categorias temáticas, e cinco pela categoria Cidade Empreendedora.

O evento será transmitido pelo youtube do Sebrae Nacional de forma online a partir das 18h desta terça-feira, através do link: https://youtu.be/Xeq7hvOIPng.

Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Lançado em 2000, o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor entra em sua 11ª edição, tendo como objetivo reconhecer, valorizar e divulgar a capacidade administrativa de gestores que tenham elaborado projetos e implementação de ações em prol dos pequenos negócios em seus municípios. Ao longo de 20 anos o PSPE já teve quase 20.000 projetos municipais inscritos.

O prêmio realizado a cada dois anos, é uma forma de reconhecimento aos prefeitos que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios. Serão premiados gestores que tenham instaurado projetos de incentivo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública.

O Prêmio Prefeito Empreendedor conta com o apoio da Confederação Nacional de Municípios, CNM; Frente Nacional de Prefeitos, FNP; Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas; Movimento Brasil Competitivo, MBC; Associação Brasileira de Municípios; ABM; Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, Atricon; Instituto Rui Barbosa; Centro de Liderança Pública, CLP; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA; Observatório Social do Brasil, OBS; Confederação Nacional da Indústria, CNI; e Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Anvisa.