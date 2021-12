O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, esteve na sexta-feira (3), reunido com o superintendente regional do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) em MS, Euro Nunes Varanis Junior, para tratar sobre importantes assuntos referentes às rodovias que cortam o município.

Krug solicitou trabalho especial próximo ao KM-23 da BR-060, conhecida como “Curva do Tonito”, onde ocorre aquaplanagem, aumentando as chances de acidentes em dias chuvosos. A prefeitura de Chapadão do Sul e a Concessionária Way-306 se dispõem a fazer um trabalho de recuperação do local, para findar com o problema, precisando apenas da autorização do DINT, pois a rodovia é âmbito federal.

Outras duas importantes solicitações foram sobre a reparação da BR-060, principalmente no trecho entre Paraíso das Águas e Camapuã, próximo do Rio Verde, onde a via está com diversos buracos perigosos, e a solicitação de uma rotatória no encontro da MS-306 com a BR-060, na altura do viaduto da ferrovia até o trevo do avião, onde será realizada a Alça 306.

O superintendente, de forma solícita, agradeceu a visita do prefeito de Chapadão do Sul, e se comprometeu em solicitar a autorização do DNIT Nacional para que o Executivo e a Way-306 a consertarem a “Curva do Tonito” e confirmou que o DNIT Estadual realizará uma ação paliativa de tapa buraco ainda em 2021, até que o recapeamento seja autorizado em nível nacional. Por último, confirmou que levará ao DNIT Federal a questão da Alça da MS-306.

João Carlos Krug ressaltou ao final que a parceria entre Governo Federal, Estadual e Municipal, bem como dos poderes municipais e empresas como a Way-306, são fundamentais para o desenvolvimento dos municípios do MS.