O Executivo Municipal, através da SEDEMA, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, em parceria com o Sindicato Rural de Chapadão do Sul, SENAR-MS realizaram mais uma capacitação/aperfeiçoamento:

Curso gratuito de Fundamentos da Utilização de Drones como Tecnologia de Precisão no Agronegócio – módulo II, realizado na sala de treinamentos da rodoviária entre os dias 27 a 28 de junho; 2 dias de curso, com a carga horária de 16h. Objetivo do curso: Aperfeiçoar profissionais na operação de aeronaves remotamente pilotadas, para a utilização como tecnologia de precisão nas propriedades rurais.

O conteúdo do curso:

-TIPO DE APLICAÇÕES DE DRONES

-LEGISLAÇÃO VIGENTE

-NORMAS DE SEGURANÇA

-TÉCNICAS AVANÇADAS DE PILOTAGEM MANUAL

– MOSAICO E ORTOMOSAICO

– PLANEJAMENTO DE MISSÃO DE VOO

– PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS

– APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA.

Este curso integra o plano municipal de qualificação e gestão criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e foi ofertado aos alunos que já haviam concluído o módulo 1 do curso de pilotagem de DRONE.

O Executivo Municipal parabeniza os formados pelo esforço e dedicação durante toda as atividades propostas. Informações sobre os próximos cursos podem ser obtidas através dos telefones: 67 3562-1821 / WhatsApp: 67 99618-3431.