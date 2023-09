CHAPADÃO DO SUL: Prefeitura inaugura sala da mulher para fortalecer direitos e proteção

Na manhã de terça-feira, dia 12 de setembro, a Prefeitura de Chapadão do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social, celebrou a inauguração da tão aguardada Sala da Mulher. Este novo espaço representa um marco significativo na promoção dos direitos e na proteção das mulheres da região, refletindo o compromisso da gestão municipal em oferecer apoio e assistência humanizada à população.

A Sala da Mulher é uma iniciativa liderada pela Secretaria de Assistência Social, sob a gestão da dedicada secretária Maria das Dores Zocal Krug. Ela enfatizou a importância da proximidade com a comunidade e da atenção às necessidades das mulheres em Chapadão do Sul. “Como gestora, prezo por ações humanizadas e próximas da nossa população, e a Sala da Mulher vem com esse olhar. Estamos juntos com toda a rede de proteção e comunidade, reunidos por uma mesma causa”, afirmou a secretária.

A Sala da Mulher tem como objetivo primordial tocar a vida das mulheres por meio de um trabalho de acolhimento, cuidado, aconselhamento e encaminhamento às instituições competentes. Esta é mais uma porta que se abre para mulheres que tenham seus direitos violados, fortalecendo o trabalho já fantástico realizado no município pelas forças da rede de proteção.

Algumas das atribuições da Sala da Mulher incluem:

• Apoiar e orientar as mulheres que necessitam de informações sobre seus direitos.

• Encaminhar denúncias de violência e discriminação contra a mulher aos órgãos competentes.

• Desenvolver políticas públicas e programas municipais para a igualdade de gênero.

• Promover campanhas educativas e antidiscriminatórias.

• Cooperar com organismos locais, estaduais e nacionais, públicos ou privados.

• Realizar seminários e outras atividades relacionadas ao tema e à representação feminina.

A Sala da Mulher é um espaço de acolhimento e empoderamento das mulheres, onde serão proporcionados serviços essenciais e apoio emocional para que elas possam superar desafios e enfrentar situações de violência ou discriminação.

A Prefeitura de Chapadão do Sul convida a comunidade a conhecer e utilizar este recurso valioso, demonstrando seu compromisso contínuo com a igualdade de gênero e a proteção das mulheres em nossa cidade. A Sala da Mulher está localizada na Assistência Social, Rua Sete,371, e está aberta para atendimento de segunda a sexta-feira, das 07 às 11 e das 13 às 18H.

Este é um passo significativo em direção a uma sociedade mais igualitária e justa, onde todas as mulheres podem viver livres de violência e discriminação. A Prefeitura de Chapadão do Sul reafirma seu compromisso de continuar trabalhando incansavelmente para promover o bem-estar e os direitos das mulheres em nosso município.