A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA, iniciou no canil municipal, o projeto de castrações em massa, denominado projeto “Castradão” voltado a esterilização de cachorros e gatos, chipagem de identificação de animais, e conscientização sobre posse responsável e maus tratos.

O projeto credenciou diversas clinicas veterinárias do estado de Mato Grosso do Sul e São Paulo, para prestação de serviços ao canil e tem como objetivo a castração de animais de companhia, e orientação sobre posse responsável e punições em casos de maus tratos. O Projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA.

Segundo o Secretário da Sedema José Teixeira Junior o objetivo é realizar o controle populacional de animais.

“Iniciamos hoje um projeto nunca antes feito no município e região, teremos mais de 10 veterinários realizando esterilizações no canil municipal até o final de 2023, de forma gratuita. Esperamos castrar mais de 4 mil animais e evitar a reprodução inadequada, consequentemente dar uma resposta a um assunto que é constantemente solicitado pela população. Também realizaremos orientações sobre posse responsável. Essa ação é um pedido especial do prefeito João Carlos Krug, que estamos executando em favor da causa animal”

Como se inscrever para castração:

Para se inscrever para as castrações, basta clicar no link abaixo e preencher as informações:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWl4pyYaX-Z4W475nJYEsTW2Q0MpeH0vWwq6PyJ90baotIKQ/viewform

Obrigatoriedade da Chipagem:

Todos os animais castrados pelo canil municipal serão obrigatoriamente chipados, como forma de controle de posse. Não serão feitas castrações em animais a qual o tutor não autorizar a chipagem. O chip ajuda o canil a identificar quem é o proprietário do animal para providências cabíveis em caso de abandono ou fuga.

Custos para Castração:

As castrações são gratuitas, porém o Chip é cobrado o valor de R$ 25,00, em guia a ser emitida pela Central de Atendimento ao Contribuinte (CAC). Famílias de baixa renda cadastradas no Cadastro único não pagarão a taxa do Chip.

Credenciamento de Veterinários Experientes:

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, realizou credenciamento de veterinários experientes para a realização do trabalho, realizando exigências nos editais, dando total segurança e qualidade na realização das esterilizações.

Maiores informações sobre as castrações e inscrições podem ser obtidas através do telefone do canil municipal de Chapadão do Sul (67) 9-9967-9294.