Consolidado no país em muitos municípios onde o Sicredi está presente, a implantação do PUFV vem aumentando cada vez mais isso se deve também à parceria com a Administração Pública de Chapadão do Sul, que por meio da Secretaria de Educação já contemplam 5 escolas municipais. E a escola mais recém contemplada é a escola Municipal Erico Veríssimo.

Nos dias 08, 09 e 10 de fevereiro, parte dos professores passaram por uma formação continuada conhecendo assim a proposta disseminada no programa A União faz a Vida, a qual utiliza-se de uma metodologia de projetos, onde os alunos são protagonistas no processo de aprendizagem, mediados sempre pelo professor que usando de projetos traz de forma prazerosa e produtiva o acesso a diferentes aprendizagens, além de ainda sempre envolver a comunidade como parte essencial neste processo.

A outra parte dos professores da escola Erico Veríssimo também passarão pela formação nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, e desta forma todos os professores da escola, coordenação e direção terão conhecimento da metodologia do PUFV, fazendo com que a escola esteja preparada para receber seus alunos e propiciar a eles uma educação cada vez mais de qualidade.

O Secretário de Educação Guerino Perius é um grande incentivador das parcerias e desde 2019 faz parte desta parceria com o Sicredi, através da Secretaria de Educação, mostrando assim a preocupação de oferecer ao município estratégias e metodologias que agregam e beneficiam os alunos do município com uma aprendizagem de qualidade e sucesso, de forma a trazer sempre mais benefícios para nosso município.