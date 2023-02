A Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Programa de Inclusão Profissional de Chapadão do Sul, propiciou o total de 171 capacitações aos beneficiários do programa no ano de 2022. Isto por meio de parcerias com instituições públicas e órgãos parceiros, como o Departamento de Cultura, SEDEMA, Sindicato Rural, SENAR, SENAI, dentre outros.

Estas capacitações fazem parte do conjunto de estratégias do programa que visa o desenvolvimento profissional e educacional dos beneficiários do PROINCSUL. Todas estas capacitações ocorreram de forma remunerada a seus participantes, já que os cursos são ofertados dentro das 40 horas semanais de vínculo do beneficiário com o programa.

A disponibilização dos cursos busca capacitar funcionalmente os beneficiários conforme a predisposição de habilidades e interesses. A Secretária de Assistência Social, Maria das Dores Zocal Krug destaca a importância destas capacitações como mecanismo auxiliar para maior alcance de empregabilidade e reforço social.

Deste modo, o executivo municipal colabora diretamente com o desenvolvimento social do município, além de promover a redução dos efeitos socioeconômicos do desemprego. Atualmente o ciclo do PROINCSUL tem duração de 12 meses, estas ações desenvolvidas neste programa buscam fortalecer e criar novos caminhos profissionais.

O Gestor do PROINCSUL, Fernando Silva de Freitas, informa que ao todo foram disponibilizados 26 cursos aos beneficiários do programa no ano de 2022, alcançando o total de 71 pessoas atendidas pelo programa no mesmo ano.

Mais informações sobre o programa podem ser repassadas entrando em contato com a Secretaria de Assistência Social situada à Rua Sete, nº 371 – Centro; telefone: 67 3562-2828.