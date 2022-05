A prefeitura de Chapadão do Sul, realizou no dia 4, sua tradicional comemoração em homenagem ao dia das mães no Centro de Convivência do Idoso. Realizada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, foram oferecidos café da manhã, brincadeiras, apresentação do Coral Conviver e show da Assmann Banda Show. Com a participação de 122 idosos, destes 90 eram mães, as atividades contaram ainda com almoço e matinê. A Secretaria de Assistência Social agradeceu a parceria da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, que cedeu a professora Elísia, ao CTG Cultivando a Tradição, que enviou o professor e Maestro Jurandir Santana e à Secretaria de Obras, pelo transporte dos idosos até o Centro de Convivência.