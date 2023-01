A Secretaria de Assistência Social, por meio da Secretaria Executiva dos Conselhos, divulga o calendário 2023 com a previsão das reuniões ordinárias dos conselhos vinculados.

O calendário traz as reuniões agendadas dos seguintes conselhos:

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social

CMDCA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente

CMDI – Conselho Municipal de Direitos do Idoso

CFMIS – Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social

CGFMHIS – Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

CMDM – Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

As reuniões são abertas ao público, porém é necessário ligar ou procurar a Secretaria Executiva dos Conselhos para confirmar as datas e os horários das reuniões, pois poderá haver alterações, conforme a necessidade. O telefone para contato é o (67) 3562-2828, falar com Aline ou Naís. A Secretaria de Assistência Social está localizada na Rua Sete, nº371, Centro.

Veja abaixo o calendário: