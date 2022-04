O Executivo Municipal por meio da Secretaria de Educação e Cultura realizou na última segunda-feira, 11, a entrega do livro de apoio a alfabetização MS Alfabetiza para todos os diretores das escolas municipais.

A coordenadora municipal do Programa, Selma Rodrigues de Freitas, e o secretário de Educação e Cultura, Guerino Perius, fizeram a entrega do material didático para os diretores das escolas municipais e logo os alunos estarão recebendo esse belíssimo material em sala de aula.

O secretário Guerino Perius ressaltou a importância do material para o aprendizado dos alunos sul-chapadenses. “A pandemia trouxe alguns problemas para nossos alunos, principalmente para a saúde mental, esse programa tem o intuito de amenizar os efeitos traumáticos pós pandemia’’, disse.

O programa MS Alfabetiza Todos pela Alfabetização da Criança foi instituído através da Lei nº 5.724 de 23 de setembro de 2021 e tem como essência o regime de colaboração entre o estado de Mato Grosso do Sul e seus municípios na implantação de uma política de melhoria educacional. O programa tem a missão de assegurar que todas as crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental. O MS Alfabetiza conta com várias parcerias, dentre elas a UNDIME e assim conseguiu-se a participação dos 79 municípios na execução do programa.

Para a execução do programa os professores do 1º e 2º ano estão participando de formações e cada aluno receberá um livro como material didático complementar, e esses livros foram produzidos no estado com temas voltados para Mato Grosso do Sul envolvendo a fauna e flora, textos, obras e músicas de artistas e compositores da região.

O programa conta ainda com a premiação das 30 melhores escolas do estado com valor em dinheiro para ser investido na unidade escolar e as 30 escolas com piores resultados também receberam um incentivo financeiro para se organizar e alcançarem bons resultados na alfabetização das crianças.