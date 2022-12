Na manhã de terça-feira, 13, a Secretaria de Saúde ofertou o 2º encontro de Capacitação sobre Segurança do Paciente e controle na CCIH (controle de Infecção hospitalar), com o tema “Medição Segura” para os profissionais da saúde, no Hospital Municipal de Chapadão do Sul. Na ocasião, a médica Infectologista Dra. Lauren Zogbi ministrou o curso.

Os conteúdos do tema Medição Segura abordam regulamentação e orientação do Protocolo de Segurança do Paciente. Em sua segunda edição, o encontro tem por finalidade abordar temas pertinentes da atuação dos profissionais da saúde com o objetivo de capacitá-los para melhorar a qualidade de assistência multiprofissionais, ou seja, é uma Educação Continuada que envolve várias atividades, sendo o ato de cuidar, organizar, gerenciar e educar.

A Secretária de Saúde, Valeria Lopes, pontua que esses encontros trazem conhecimento e experiência ao profissional, consequentemente melhora no atendimento. “Aconteceu o 2º Encontro de Capacitações, porém não vamos parar por aí. O objeto é continuar com essa proposta de metodologia de abordar temas da rotina do profissional, por isso serão realizados mais encontros com essa finalidade para o ano de 2023” comenta.