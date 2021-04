O Município de Chapadão do Sul, ultrapassou a marca de 3 mil pessoas que foram infectadas pelo virius do Covid 19. Nessa segunda feira (19) o Boletim Epidemiológico da Saúde, registro a marca de 3007 pessoas que foram contaminadas. o B.E, afiram que 2888, foram curadas. 82 encontram-se em tratamento e 37 vieram a óbito. Outras 53 pessoas aguardam resultados de exames do Lacen/MS – Laboratório Central Mato Grosso do Sul, e 4.744 casos foram descartados.