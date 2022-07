No dia 08 de julho, Chapadão do Sul consagrou vice-campeão na Copa dos Campeões na modalidade de Handebol (15 a 17 anos) nas categorias feminino e masculino, sob a responsabilidade do professor e técnico Adriano de Paula Ferreira.

Evento promovido pela Fundesporte, onde a equipe se classificou para o mesmo após ser vice-campeão do Jogos Escolares da Juventude de MS, representando a Escola Estadual Jorge Amado através da Escolinha Municipal de Handebol, fomentado pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, a delegação composta por 21 atletas que se destacaram por sua persistência e técnica nos confrontos nos quais disputaram.

A prefeitura Municipal de Chapadão do Sul através da Secretaria de esporte, Juventude e Lazer parabeniza a equipe de handebol masculino e feminino por enaltecer e representar o município de Chapadão do Sul, nossos agradecimentos ao diretor da escola estadual Jorge Amado, Denis Ronieri Domingues e aos familiares de cada atleta.

Diante dos resultados, após a final da Copa dos Campeões 10 atletas de Chapadão do Sul, foram convocados para participar da Semana intensiva de treinamento em Campo Grande, que acontece nos dias 13 a 15 de julho de 2022, onde os melhores do estado irão formar a equipe que irá representar o estado de Mato Grosso do Sul nos Jogos da Juventude-etapa nacional em Aracaju-SE.

A modalidade é ofertada pela prefeitura municipal através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, nos três ginásios municipais (Carlos Archilha, Quadra do Sibipiruna e Esperança) de 5 a 17 anos. A modalidade vem crescendo no município e alcançando excelentes resultados na administração atual, sob o comando do técnico Adriano de Paula Ferreira alcançou os seguintes títulos:

2021

Campeão sub 17 feminino liga Integração de Handebol etapa Chapadão

Campeão sub 14 feminino liga Integração de Handebol etapa Chapadão

Vice campeão sub 14 masculino liga Integração de Handebol etapa Chapadão

Vice campeão sub 17 masculino liga Integração de Handebol etapa Chapadão

Campeão geral liga Integração de Handebol 2021

Vice campeão abertos de Goiás

Sede rio verde GO

Vice campeã jems feminino sede dourados

2022

Vice campeão jojums feminino

Sede campo grande

Terceiro lugar jojums masculino

Sede campo grande

Vice campeão sub 17 masculino copa dos campeões sede coxim

Vice campeão sub 17 feminino copa dos campeões sede coxim

Vice campeão brasileiro cadete feminino sede Anápolis-GO

Campeão brasileiro cadete masculino sede Anápolis-GO