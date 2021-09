Um golpe de sorte! Assim pode ser definido a identificação do real proprietário de um antigo chapéu comprado por um colecionador na Alemanha. Pelo menos é o que afirma a famosa casa de leilões Bonhams, que pretende leiloar no final de outubro um chapéu de Napoleão Bonaparte que teria ficado perdido no esquecimento até recentemente.

O atual proprietário do acessório teria comprado o chapéu modelo bicorne (ou bicórneo), famoso em pinturas da época da revolução francesa – caracterizado por possuir dois bicos com abas largas que são recolhidas para cima – em uma pequena casa de leilões da Alemanha, mas sem imaginar que ele havia pertencido ao general francês. Na época, o comprador pensou que o acessório era apenas um antigo chapéu dos tempos da Revolução Francesa, mas alguns detalhes chamaram sua atenção.

Depois e ficar intrigado com algumas inscrições no chapéu que sugeriam que ele havia pertencido a Napoleão, ele decidiu analisar a idade do material. As análises feitas comprovaram que o chapéu realmente era do tempo em que Napoleão viveu. Utilizando uma avançada técnica moderna de investigação, a microscopia eletrônica, os pesquisadores então conseguiram extrair cinco fios de cabelo que sobreviveram ao tempo agarrado ao chapéu.

Após a realização de exames de DNA, a suspeita foi comprovada: o chapéu realmente tinha sido de Napoleão Bonaparte. Este não é o único chapéu do General Francês leiloado, mas este tem uma história particular. A maior parte das outras peças leiloadas pertenciam à famílias nobres ligadas ao líder francês ou dados a soldados como uma espécie de presente. Não se sabe exatamente em qual fase de sua campanha Napoleão usou o chapéu, que está em ótimo estado de conservação para um acessório que tem pelo menos 200 anos.

A casa de leilões colocará o chapéu em exposição na unidade da Bonhams em Hong Kong, em Paris e depois, na filial de Londres, onde deve ser leiloado no próximo dia 27 de outubro. Por não ser possível rastrear a história deste chapéu o valor inicial estimado pela casa de leilões pelo item é bem menor do que o de outros acessórios napoleônicos que já foram leiloados. Enquanto existem chapéus que foram vendidos por até US$ 2,5 milhões (R$ 12,9 milhões, na cotação atual) este chapéu deve ser arrematado por um valor entre US$ 138.000 e US$ 207.000 (R$ 713.000 e R$ 1,07 milhão).