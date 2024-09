Chefe do tráfico “Boca do Gideão” morre em confronto com a polícia na Capital

Gideão Sanabria Lima (36) morreu em um confronto com a Polícia Militar na noite de segunda-feira (2), no Bairro Nova Campo Grande na Capital. Ele comandava no local uma “boca de fumo” conhecido como “Boca do Gideão”. Durante a operação, a polícia foi atacada a tiros e revidou. Gideão foi ferido e levado ao hospital, mas não resistiu.

Esse tipo de operação é comum em esforços para combater o tráfico de drogas e manter a segurança pública, mas também pode resultar em confrontos violentos e trágicos como o descrito.