Jean Carlos Nascimento dos Santos vulgo “O Jean do 18” um dos traficantes mais perigosos e violentos do Rio de Janeiro fugiu juntamente com Lucas Apostólico da Conceição e Marcelo de Almeida Farias Sterque detentos de alta periculosidade da Penitenciária Lemos Brito, que se situa dentro do Complexo de Gericinó; Bangu. Jean, Marcelinho e Índio conseguiram fugiram com a ajuda de uma “teresa” ( escada improvisada para ser utilizada em fugas) jogada ao lado da base do Serviço de Operações Especiais, nos fundos do complexo de presídios. Ali fica um lixão, por onde os três fugiram.

A fuga não foi captada pelas câmeras pois segundo os agentes penitenciários de plantão estavam desligadas “devido uma forte chuva que causou a queda no fornecimento de energia restabelecido posteriormente por meio de gerador, o que, segundo eles, pode ter afetado o sistema de monitoramento da unidade, que não registrou o momento da fuga”.