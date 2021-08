Valeska Pereira Monteiro (27) conhecida como “Majestade” e chefe de uma quadrilha no Ceará foi presa na última quinta-feira (26) durante um cumprimento de um mandado de prisão contra ela. A jovem foi encaminhada a detenção em Fortaleza. “Majestade” possui uma filha criminal extensa por roubo, associação criminosa, crime contra a fé pública e tráfico de drogas. Além de ser acusada de fazer o controle financeiro e da distribuição do tráfico de drogas em Fortaleza e Região Metropolitana. De acordo com as informações da Polícia Civil enquanto os membros e grupos criminosos disputavam territórios no qual resultava em homicídios a jovem aproveitava as férias em Gramado. “Majestade vinha sendo monitorada desde o final do ano passado”, disse o Delegado Geral Adjunto, Márcio Rodrigo Gutiérrez.