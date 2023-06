Chefe nacional do PP, em discurso, diz que Tereza Cristina pode disputar à Presidência da República

O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, disse no início da noite desta quinta-feira, em Campo Grande, em ato de filiação da prefeita Adriane Lopes, que a senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina, também do PP pode disputar a eleição presidencial em 2026. Isso, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é do PL, legenda parceira do PP, seja impedido concorrer ao pleito.

“Todos sabem da minha lealdade ao presidente Jair Messias Bolsonaro [ovacionado neste instante do discurso]. Quero dizer que caso o nosso capitão não possa e não queira ser presidente da República, quem sabe não chegou a hora de termos uma mulhere disputando a presidência da República. Falta de vontade e de apoio não será”, afirmou Nogueira.

Bolsonaro está encrencado em processos que correm contra si no STF (Supremo Tribunal Federal) e TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Dependendo das sentenças, o ex-presidente pode ficar inelegível.

O chefe nacional do PP agradeceu pela filiação de Adriane e oferecer apoio político na administração de Campo Grande.

“…. [quero] saudar a prefeita que demonstra a honra de vir para um partido que é condutor da política nacional. Viemos para lhe dizer que pode ter certeza, que você terá seis senadores e 41 deputados para lhe defender na prefeitura de Campo Grande”.

Ciro Nogueira, ainda em discurso, atacou a gestão do presidente Lula. “A falta de comando do presidente tem levado nosso povo à desesperança”, alfinetou.

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO