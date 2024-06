“Chega de discurso”, diz Coronel David sobre ausência do governo federal no combate aos incêndios no Pantanal

Na última sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (19), o deputado estadual Coronel David (PL) fez um contundente pronunciamento acerca da devastação causada pelos incêndios no Pantanal, destacando a falta de apoio efetivo do governo federal no combate ao fogo. Durante a sua fala, Coronel David informou que o governo do estado já investiu mais de 50 milhões de reais na luta contra os incêndios. Segundo o deputado, apesar dos esforços estaduais, a resposta do governo federal tem sido insuficiente e marcada por discursos vazios.

“O governo federal, que se diz tão comprometido com o meio ambiente, mandou somente ontem um representante do Ministério do Meio Ambiente que apenas fez barulho”, criticou o parlamentar referente à vinda ao estado, do secretário extraordinário de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do MMA (Ministério do Meio Ambiente), André Lima.

O deputado ressaltou a necessidade urgente de meios de contenção e combate ao incêndio, mencionando que há apenas um avião disponível para combater as chamas, o que é claramente insuficiente para a magnitude da crise atual. “Nós só temos um avião para ajudar na contenção dos incêndios e o governo federal até agora não fez nada”, lamentou.

Coronel David também dirigiu um pedido aos colegas deputados, em especial ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Renato Câmara (MDB), para que exijam ações concretas do governo federal. Ele sugeriu que a Comissão investigue quais são os pontos de combate atualmente em operação e denunciou ainda que a tecnologia disponível, que detecta focos de incêndio a cada três minutos, está sendo utilizada sem a logística necessária para agir sobre as detecções dos incêndios.

“Nosso Pantanal está pegando fogo e o que precisamos são ações concretas, não apenas discursos vazios”, afirmou Coronel David, criticando a presença de representantes federais que, segundo ele, estão mais focados em dar entrevistas do que em fornecer recursos reais para o combate aos incêndios.

O parlamentar finalizou seu aparte pedindo uma ação enérgica e efetiva do governo federal, ressaltando que a situação do Pantanal é crítica e não pode ser resolvida apenas com palavras. “Chega de discurso. Nosso Pantanal está pegando fogo e precisamos de ações urgentes”, concluiu.

A fala de Coronel David ecoa o sentimento de frustração de muitos que acompanham a devastação do Pantanal, um dos biomas mais ricos e diversos do mundo, que enfrenta uma das piores temporadas de incêndios de sua história recente.