Chile traz cerveja artesanal e produtos de alimentação saudável entre suas novidades na Apas Show 2023

Por meio do ProChile, instituição do Ministério de Relações Exteriores do Chile responsável pela promoção comercial do país no mercado brasileiro, empresas chilenas produtoras de alimentos saudáveis e também de cerveja artesanal participam e lançam seus produtos na Apas Show 2023, reconhecida como o maior evento de alimentos e bebidas das Américas e a Maior Feira de Supermercados do mundo.

Os visitantes terão ainda a oportunidade de conhecer os conceituados vinhos e frutos do mar chilenos, como salmão e truta, que já fazem parte do dia a dia da mesa do consumidor brasileiro. Ao todo estarão presentes 26 empresas chilenas exportadoras de alimentos e bebidas. O APAS Show 2023 acontece entre 15 e 18 de maio, segunda a quinta-feira, no Expo Center Norte, em São Paulo.

“A APAS é a feira de alimentação mais importante e o ProChile trabalha para facilitar a chegada de novas empresas chilenas ao mercado brasileiro a fim de contribuir para a diversificação de nossas exportações. O Chile dispõe de uma oferta de qualidade de produtos representados por seus excelentes vinhos, salmão e azeite. Agora damos também a conhecer no Brasil sua cerveja artesanal e outros alimentos”, afirma Hugo Corales, diretor do ProChile Brasil.

Cerveja artesanal é destaque

A chilena Kustmann, responsável pela produção da cerveja artesanal (Craft) marca presença no evento. Exportada para 13 países, utiliza entre seus ingredientes a água pura da selva Valdiviana da Patagônia, além de maltes importados e leveduras de diversas origens do mundo que dão vida a mais de 15 variedades diferentes de cervejas.

Ao longo dos quatro dias serão apresentadas oito variedades dentre as quais cerveja artesanal Torobayo (tipo Ale), líder do segmento no Chile, sendo a variedade que mais vende chopp no país andino acima de todas as cervejas massivas do país; cerveja artesanal Gran Torobayo (tipo Old Ale), para paladares mais exigentes, também com a opção de extrato de mirtilo ou mel; cerveja artesanal lager, disponível também na versão sem álcool; cerveja Crat lager não filtrada; cerveja artesanal estilo bock (escura); cerveja artesanal estilo Session IPA para paladares mais amargos.

“Atualmente, vendemos ao Brasil por meio de importação direta com algumas redes de supermercados em SC, SP, RJ, MT, AM e GO. São volumes pequenos, mas com grandes expectativas de crescimento. Com a nossa primeira participação na APAS, esperamos aumentar nossa cobertura no Brasil bem como o número de clientes e ajudar os parceiros a desenvolver a marca e o segmento, alcançando assim milhões de paladares brasileiros e aproveitando o cenário de crescimento de consumo dessa categoria no Brasil”, conta Felipe Meneses da Kunstmann.

Protagonismo do Chile na alimentação saudável

Já a AMA é a novidade chilena em relação à alimentação saudável. Com fabricação de purês e sucos feitos com frutas e vegetais 100% orgânicos é líder no mercado de orgânicos no hemisfério sul e presente em grande parte da Ásia e América Latina, destacando-se pela competitividade, inovação, confiança e qualidade de seus produtos. No Brasil, seu principal ponto de venda é o e-commerce www.amatime.com.br, além dos mais importantes marketplaces e também de duas renomadas redes de supermercados: St Marche e Angeloni.

“O sucesso dos produtos AMA se deve em grande parte ao fato de serem exatamente o que dizem ser: apenas frutas, sem aditivos, sem concentrados, sem adição de açúcar ou água e sem conservantes. Dessa forma, conquistamos muitos consumidores com nossos produtos, que funcionam perfeitamente como um lanche saudável e acompanhamento de refeições, levando uma alimentação saborosa e nutritiva em formato de purê (pouch), sucos, em garrafas individuais e familiares”, afirma Pedro Pablo Sepúlveda, Gerente de Marketing e Vendas da AMA.

Outra novidade que estará presente na Apas 2023 é a Agrícola Cran Chile, representante oficial da Ocean Spray no Brasil e que atua como distribuidora de cranberry a granel e como ingrediente para uso industrial. A Ocean Spray é a maior cooperativa de cranberry do mundo. “A experiência de participar da APAS em 2022 foi um ponto muito importante para conhecer o mercado brasileiro, vamos nos reunir com parceiros e apresentar essa superfruta única e exótica aos nossos futuros clientes. Nesse contexto, o ProChile Brasil tem dado grande apoio estratégico ao nosso desenvolvimento no mercado brasileiro”, conta Jéssica Dahuabe, gerente regional de vendas da Agrícola Cran Chile.

O Cranberry é uma fruta com qualidades excepcionais. Natural da América do Norte foi trazido para o Chile na década de 1990. Rico em antioxidantes, é a única fruta que possui proantocianidinas, propriedades (comprovadas por diversos estudos) que impedem a adição de bactérias às mucosas, principalmente do trato urinário.

Também atua prevenindo o Helicobacter pylori (H. pylori), um tipo de bactéria que causa infecções no sistema digestivo. Sua cor vermelha se destaca entre as frutas secas! É um ingrediente muito versátil e tolerante a aplicações na indústria alimentícia, podendo ser utilizado em barras de cereais, mix de nozes e frutas secas, granolas, moldes, chocolates, coberturas salgadas, iogurtes e para consumo direto como snack.