China considera mais compras de carne suína para sustentar preços

Os preços do suíno estão em um nível baixo, disse a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) em sua conta oficial do Wechat, e caíram ainda mais na semana passada.

Os preços ficaram abaixo de 15 yuans (US$ 2,17) por quilo no mês passado, mostram dados da Shanghai JC Intelligence Co, pressionados pelo excesso de oferta. 0#JCI-HOG

Em Cangzhou, Hebei, um dos principais locais de comércio de suínos no norte da China, os preços do suíno caíram 44% desde outubro passado. JCI-HOG-CZHOU

($ 1 = 6,9090 yuan chinês renminbi)