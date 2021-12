Uma ação conjunta entre o Batalhão de Choque da Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) apreenderam no final da tarde de ontem (1º) quase três toneladas de maconha em um imóvel utilizado como depósito de drogas, no bairro Nova Campo Grande, na Capital. Duas pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo registro policial, houve uma denúncia anônima relatando que uma residência na Rua Cinquenta seria utilizada como depósito de drogas. Os policiais foram até o local e visualizaram dois suspeitos saindo do imóvel em um veículo Ford Ka, sendo acompanhado e um dos ocupantes, de 26 anos, acabou abordado quando desceu do carro na Vila Eliane.

Questionado acerca do local que servia com depósito de drogas, contou que não tinha relação com entorpecente e que a casa seria de sua namorada de 21 anos, estando ela na casa de sua mãe, no Bairro Lar do Trabalhador.

Em diligência, a mulher foi localizada e presa. Ela relatou, segundo boletim de ocorrência, que receberia a quantia de 5 mil reais para guardar a droga que em sua residência. No imóvel, na Nova Campo Grande, foram apreendidos 2.950 quilos de maconha, empilhado em um quarto nos fundos. Ambos foram encaminhados para a Polícia Civil. O entorpecente foi avaliado em cerca de cinco milhões de reais.