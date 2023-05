Churrasco de Lula reúne Moraes, Gilmar Mendes e Lewandowski

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou um churrasco que reuniu ministros e líderes do governo no Congresso Nacional, na noite desta sexta-feira (26), no Palácio da Alvorada.

Estavam presentes no ‘churrasquinho’ os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Os ministros chegaram ao evento acompanhados do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou da Suprema Corte em 11 de abril deste ano e ainda não teve seu substituto indicado por Lula.

Além dos magistrados, o enconto reuniu ministros do governo como Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Flávio Dino (Justiça), Carlos Fávaro (Agricultura), Paulo Pimenta (Comunicação Social), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Luiz Marinho (Trabalho), Margareth Menezes (Cultura) e Anielle Franco (Igualdade Racial).