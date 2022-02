O mês de fevereiro começa nesta terça-feira (01) e mesmo com o verão sob influência do fenômeno La Niña, especialistas estimam que Mato Grosso do Sul registre aumento das chuvas que podem trazer um alívio para a estiagem, além de temperaturas dentro da média para o mês. A chuva prevista para Campo Grande (MS) veio hoje a tarde em alguns pontos da Capital. o Inmet (Instituo Nacional de Meteorologia) emitiu um novo alerta de temporal que deve atingir 75 municípios de Mato Grosso do Sul.

ALERTA

NÍVEL LARANJA (de potencial perigoso) – Passa por Anastásio, Miranda, Anaurilândia, Campo Grande, Amambai, Bonito, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Camapuã, Caarapó, Bela Vista, Bandeirantes, Bodoquena, Corumbá, Deodápolis, Costa Rica, Coxim, Corguinho, Coronel Sapucaia, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Jaraguari, Ivinhema, Judi, Ladário, Maracaju e Porto Murtinho.

Apenas a região sul não deverá registrar temporais com chuvas intensas nas próximas 24 horas. A previsão é que as chuvas atinjam entre 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, com ventos a partir de 60 km/h, além do risco do corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.