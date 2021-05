Como parte dos esforços para atender a grande demanda de pedidos de resgate de animais feridos, Policiais Militares Ambientais trabalham desde sábado (25) à noite, no resgate principalmente de aves feridas durante a tempestade de granizo ocorrida no município.

Moradores de Naviraí estão acionando a PMA, depois de um temporal acompanhado de fortes ventos e queda de granizo causar mortandade de muitas aves, sendo algumas feridas gravemente e socorridas pelas equipes de policiais. Hoje (31) Policiais ainda procuram por animais feridos e, até o momento, foram resgatadas quatro aves da espécie papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), que estavam feridas gravemente.

De qualquer forma, as equipes da PMA calculam que ainda aparecerão mais aves com ferimentos e os Policiais montaram grupos de resgates para atender os chamados durante 24 horas. Os animais feridos estão sendo encaminhados à fazenda Green Farm CO2 Free, em Itaquiraí, que possui um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, a 70 km da cidade de Naviraí. No local, as aves passam por atendimento médico veterinário e o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), de Campo Grande, é comunicado do estado de saúde e identificação de cada um e os animais ficam sob decisão dos técnicos deste órgão.

As aves possuem vários sistemas de proteção natural contra chuva, como a membrana ocular que confere proteção aos olhos e glândulas que impermeabilizam as penas e não as deixam molhar, porém, a tempestade do último sábado ocorreu com queda de granizos com tamanhos suficientes para ferir e levar muitas aves a morte (vídeo).