Chuva e temperatura em queda marcam a previsão do tempo a partir de hoje em MS

A semana começa com tempo instável em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva de intensidade fraca e moderada. Conforme previsão feita pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e de Clima), pode haver chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque na região centro-sul do Estado.

As instabilidades ocorrem devido a avanços de cavados, além da passagem de uma frente fria. Tal situação deve favorecer a formação de instabilidades atmosféricas, com maior probabilidade para a região sul do Estado.

Durante a semana a previsão é de queda gradativa das temperaturas. Entre hoje (8) e amanhã (9) as temperaturas mínimas previstas devem ficar entre 16ºC e 20ºC e as máximas de até 24ºC para a região sul do Estado. Na região norte de MS, as mínimas serão entre 20ºC e 22ºC e a máxima pode chegar a 34ºC.

Já em Campo Grande a temperatura mínima também deve ser de 20ºC e a máxima de 32ºC. Os ventos devem atingir velocidade entre 30 e 50 km/h.

Após a passagem da frente fria, a partir de quarta-feira (10), a previsão é de queda na temperatura, que devem variar entre 14ºC e 16ºC no Sul do Estado. O frio mais intenso é esperado para a partir de quinta-feira (11), com temperaturas mínimas previstas entre 10ºC e 12ºC. E a partir do próximo fim de semana as regiões central e leste também devem receber influência do ar frio com temperaturas mínimas entre 16º e 18ºC.

Também na quinta-feira, a região sul deverá ter mínima de 13ºC e máxima de 23ºC. Na região norte as temperaturas devem ficar entre 21ºC e 31ºC. E em Campo Grande entre 19ºC e 28ºC.

Vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), o órgão responsável por acompanhar as alterações climáticas e avaliar as condições futuras de tempo aponta possibilidade de pancadas de chuvas em diferentes regiões do Estado.