Chuva fraca e formação de neblinas são esperadas para esta sexta-feira em MS

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta sexta-feira (16) é de muitas nuvens e chuva fraca nas regiões norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. Na parte central do Estado há pequena probabilidade de chuva.

Devido às condições meteorológicas, como as baixas temperaturas e alta umidade relativa do ar, é esperada a formação de nevoeiros e neblinas.

Na região central, em Campo Grande, a mínima será de 8°C. Em Dourados, a temperatura será de 7°C no amanhecer e a máxima nessas cidades atinge 16°C. No sul, em Ponta Porã, o dia começa com 6°C, Iguatemi com 8°C e alcança os 16°C durante a tarde. Em Três Lagoas, no Bolsão, os termômetros variam entre 9°C e 17°C.

No Pantanal, a mínima em Aquidauana será de 6°C e a máxima de 19°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com temperatura de 6°C e atinge 19°C ao longo do dia. No norte, a previsão é de que a temperatura já comece a se elevar gradativamente. Em Coxim, a temperatura varia entre 11°C e 23°C; e em Camapuã, entre 9°C e 20°C.

João Pedro Flores, do Programa de Estágio Supervisionado

Foto: Bruno Rezende