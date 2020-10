Para esta quinta-feira (29) a estimativa é de tempo adverso. Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica céu nublado a encoberto com possibilidade de chuvas intensas em todas as regiões. Devido à chuva, a umidade relativa do ar estará elevada, com variação entre 100% a 70%. Ventos moderados com possibilidade de rajadas de vento de forte intensidade para todas as áreas, iniciando na parte sudoeste e sul em direção as regiões norte e bolsão ao longo do período. As temperaturas poderão variar entre de 17°C a 29°C no Estado e na capital variação está estimada em 19°C a 26°C.