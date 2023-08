Chuvas retornam no domingo e podem ser acompanhadas por granizo em Mato Grosso do Sul

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para domingo (20) indica o retorno das chuvas, principalmente nas regiões sul, sudeste e leste do MS.

De acordo com o Cemtec, em Campo Grande terá mínima de 18°C e máxima de 26°C. Em Dourados, 15°C pela manhã e 24ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 16°C inicialmente e sobem até os 26ºC. No Cone-sul, Iguatemi registra mínima de 13°C e máxima de 23°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 16°C e 21°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 21°C e máxima de 29°C; Aquidauana terá variação entre 19°C e 27°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 19°C e atinge os 27°C. No norte, Coxim terá 19°C cedo e alcançará os 32°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 17°C pela manhã e 28°C de tarde.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê a possibilidade de queda de granizo em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, como Campo Grande, Dourados e no sul do Estado.

João Pedro Flores, Programa de Estágio Supervisionado

Foto: Saul Schramm