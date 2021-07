Ao menos 25 pessoas morreram na China devido às chuvas torrenciais que assolaram o país. 12 delas no metrô de Zhengzhou. E Mais de 1,24 milhão foram afetados na província de Henan, cuja capital é Zhengzhou. 164 mil precisaram ser levados para lugares seguros, de acordo com agência de notícias chinesa Xinhua. Ainda há sete desaparecidos, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (21). As autoridades dizem que mais de 500 pessoas foram resgatadas da linha de metrô que inundou.