Nove municípios de Mato Grosso do Sul recebem no próximo mês de agosto, do dia 01 ao dia 25, a estreia do espetáculo “Perigo Invisível”, da Cia BuZum! que leva cultura, educação e conscientização sobre a preservação do meio ambiente para crianças de maneira lúdica e divertida. A companhia de teatro BuZum roda o Brasil com espetáculos itinerantes em um ônibus e chega ao estado para apresentações gratuitas em escolas públicas municipais por meio da Secretaria Especial da Cultura – Ministério do Turismo, com incentivo da Lei Rouanet, e pelo Instituto Aegea, núcleo de inteligência socioambiental do Grupo Aegea, do qual faz parte a Ambiental MS Pantanal.

A agenda da estreia do “Perigo Invisível” comtempla as seguintes cidades e datas: Três Lagoas, 1 e 2 de agosto. Aquidauana, 4 e 5 de agosto. Corumbá, 8, 9 e 10 de agosto. Bonito, 12 e 15 de agosto. Maracaju, no dia 16 de agosto. Nova Alvorada, em 17 de agosto. Dourados, nos dias 18, 19 e 20 de agosto. Naviraí, no dia 23 de agosto e Nova Andradina nos dias 24 e 25 de agosto.

A estreia do espetáculo “Perigo Invisível” retrata com a ajuda dos personagens Fungoso, Dona Bactéria e Virulão, a importância da higiene pessoal. Com lições tiradas da pandemia, a cia. reflete de forma inteligente e divertida, o quanto hábitos simples como lavar as mãos fazem a diferença para toda a sociedade.

Mari Gutierrez, diretora de produção do BuZum!, explica que a concepção do espetáculo “Perigo Invisível! vai ao encontro de uma gama imensa de lições que cada pessoa, seja ela criança seja ela adulto, teve ao longo dos dois últimos anos de pandemia, e o quanto algo invisível, mas altamente contagioso, transformou rotinas e mudou hábitos para sempre. “E é justamente para reforçar esses aprendizados que ‘Perigo Invisível’ entra para um leque de obras já reconhecidas e aplaudidas pelo público que acompanha o BuZum!, como Curumim, O Grande Perigo, Caipira e Floresta Viva”, diz Mari.

Reinvenção

O palco do BuZum! agora é fora do ônibus, em uma estrutura ampla. A plateia assiste a cada sessão com distanciamento seguro, de forma protegida. É diversão garantida para o público com a vivacidade do tradicional teatro de bonecos. Logo, o que antes acontecia originalmente no BuZum!, dentro do ônibus, hoje é no palco.

Aprendizado fora e dentro da sala de aula

As apresentações gratuitas aliam o espetáculo do palco com o conteúdo da sala de aula. Isso porque o BuZum! fornece para as escolas material pedagógico para os educadores trabalharem temas transversais nas aulas. As crianças ganham um pequeno teatro de papel para brincarem e criarem as próprias histórias com seus bonecos e cenários.

O espetáculo Perigo Invisível

O espetáculo Perigo Invisível se passa na Central dos Germes Maus. Fungoso, Dona Bactéria e Virulão são os personagens centrais dessa história. Os três querem infectar o maior número de crianças possível, e aproveitam dos maus hábitos de higiene de algumas delas para colocar seu maquiavélico plano em prática. Após algumas crianças ficarem doentes por não lavarem bem as mãos, ou por não escovarem os dentes ou por se negarem a tomar banho, elas percebem que bons hábitos de higiene são fundamentais para uma vida saudável. Após alguns cuidados, as bactérias, fungos e vírus acabam morrendo e as crianças voltam a ter saúde. A peça mostra a importância dos cuidados básicos com a higiene e que cuidar de si é também cuidar do outro.

A faixa etária é de 03 a 11 anos, a duração do espetáculo é de 25 minutos.

BuZum! 11 anos

Em setembro de 2022, a cia de teatro BuZum! completará 12 anos de experiências e tem motivos de sobra para comemorar: são mais de 500 mil quilômetros para realizar 15 mil apresentações para mais de 700 mil espectadores nas mais de 2.600 escolas públicas de 300 cidades, dos 11 estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Ceará e Santa Catarina), além de Porto Suarez, na Bolívia. Cada trajeto do BuZum! pode ser acompanhado pelo site www.buzum.com.br ou pelo perfil no Instagram @ProjetoBuZum.

A cia. é dirigida por Beto Andreetta, Jackson Íris e Mari Gutierrez, junto à equipe de produtores, montadores, motoristas, secretárias e atores. Todos levam à plateia itinerante novas possibilidades nas quais a imaginação e a fantasia se expandem nos contos com seus bonecos teatrais inovadores.

Ficha Técnica Perigo Invisível

Concepção: Beto Andreetta, Mari Gutierrez

Texto: Cládia Naum

Direção: Lívia Simardi

Elenco: Lívia Simardi e Rafael Francisco

Trilha sonora: César Maluf

Criação de cenário: Beto Andreetta

Criação e confecção de bonecos: Rosa

Direção de produção: Mari Gutierrez

Coordenação de produção: Aldo Andreetta

Produção executiva: Paloma Alves

Assistente de Produção: Fernanda Rocha

Produção de campo: Aldo Andreetta

Técnicos de som e luz: Régis da Silva

Design gráfico: Sato do Brasil

Direção administrativa: Jackson Íris

Assistente financeiro: Vania Rodrigues

Assessoria de imprensa: Isabela Barbosa

Realização: BuZum!

SERVIÇO



BuZum! e o espetáculo Perigo Invisível



Cidade: Três Lagoas



Data: 1 e 2 de agosto (segunda e terça-feira)

Local: Escola Municipal Professora Elaine de Sá.

Endereço: Rua Jatobá,S/N,bairro Novo Oeste

Horários das apresentações:

Horários MANHÃ: 9h 9h40 10h20 11h – 4 sessões. Horários TARDE: 13h30 14h10 14h50 – 3 sessões.



Cidade: Aquidauana



Data: 4 de agosto (quinta-feira)

Local: Escola Antônio Trindade

Endereço: R. Geovane Toscano de Brito, 380 – Trindade, Aquidauana – MS

Data 5 de agosto (sexta-feira)

Local: CMA Emília Alves Nogueira

Horários das apresentações:

Horários MANHÃ: 9h 9h40 10h20 11h – 4 sessões. Horários TARDE: 13h30 14h10 14h50 – 3 sessões.



Cidade: Corumbá



Data: 8 de agosto (segunda-feira)

Local: EM Almirante Tamandaré.

Endereço: Rua Sete De Setembro S/N – Cravo Vermelho



Data: 9 de agosto (terça-feira)

Local: EM Prof. Djalma Sampaio Brasil.

Endereço: Rua Monte Castelo, 1738 – Bairro Aeroporto



Data: 10 de agosto (quarta-feira)

Local: CEMEI Mirian Mendes/ EM Clio Proença.

Endereço: Rua José Belmiro Maciel esquina com Rua Major Gama – Guatós.



Horários das apresentações:

Horários MANHÃ: 9h 9h40 10h20 11h – 4 sessões.

Horários TARDE: 13h30 14h10 14h50 – 3 sessões.

Cidade: Bonito



Data: 12 (sexta-feira)

Local: EM João Alves da Nóbrega.

Endereço: Rua : Santana do Paraíso, 1629 Vila América



Data: 15 de agosto (segunda-feira)

Local: Municipal João Alves de Arruda

Endereço: Rua Nakaba Matsumoto,340–BNH – Vila Recreio, Jardim Andreia, Bonito-MS



Horários das apresentações: 8h15 8h50 9h30 13h30 14h10 15h



Cidade: Maracajú



Data: 16 de agosto (terça-feira)

Local: a definir

Endereço: a definir

Horários das apresentações: a definir

MANHÃ:

TARDE:

Cidade: Nova Alvorada do Sul

Data: 17 de agosto (quarta-feira)

Local: Escola Ires Brunetto Antigo clube Benedito Coutinho

Endereço: Rua Irineu de Souza Araújo, centro



Horários das apresentações:

Horários MANHÃ: 9h 9h40 10h20 11h – 4 sessões

Horários TARDE: 13h30 14h10 14h50 – 3 sessões



Cidade: Dourados

Data: 18 de agosto (quinta-feira)

Local: Escola Municipal Laudemira Coutinho de Melo.

Endereço: Rua: Ayrton Sena nº 350 Jardim Santa Maria

Data: 19 de agosto (sexta-feira)

Local: Escola Municipal Lóide Bonfim Andrade

Endereço: Rua: Maria de Carvalho nº 560 Jardim Água Boa.



Data: 22 de agosto (segunda-feira)

Local: Escola Municipal Profª Efantina de Quadros.

Endereço: Rua: General Castelo Branco nº 1001 Jardim Flórida II

Horários das apresentações: a definir

MANHÃ:

TARDE:



Cidade: Naviraí

Data: 23 de agosto (terça-feira)

Local: Escola Municipal Miltton Dias Porto

Endereço: Rua Delci Maria Delevati – Jardim Paraiso, Naviraí – MS



Horários das apresentações: a definir



MANHÃ:

TARDE



Cidade: Nova Andradina

Data: 24 e 25 de agosto (quarta e quinta-feira)

Local: a definir

Endereço: a definir

Horários das apresentações:

MANHÃ:



TARDE