Uma ciclista, de 19 anos, ficou ferida após ser atropelada por um carro no de Nova Lima, em Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (6). De acordo com as informações divulgadas, o motorista, de 22 anos, tentou fazer a conversão e não viu a ciclista se aproximando e atingiu a vítima. Com o impacto, a jovem passou a reclamar de dores na perna e precisou chamar uma equipe do corpo de bombeiros. Os militares realizaram os primeiros socorros e imobilizaram uma das pernas da mulher, levando-a a um posto de saúde próximo. O motorista esperou no local o tempo todo, e não houve danos aparentes ao veículo.