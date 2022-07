O ciclista João Paz, de 68 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na BR-262, em Miranda. Os bombeiros foram acionados, mas a vítima morreu no local. O caminhoneiro relatou que João estava de bicicleta e atravessou a rodovia. O motorista buzinou diversas vezes e sem conseguir frear atropelou o idoso. O corpo de João foi encaminhando para o IML de Aquidauana. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Miranda e as causas do acidente serão apuradas.