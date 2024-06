Ciclista morre atropelado por carreta na Avenida Dorvalino dos Santos em Sidrolândia. O baikeiro foi atingido pelo veículo quando estava na avenida na interseção com a Rua Aroeira. Com a colisão, a vítima foi parar embaixo da carreta e morreu no local antes da chegada do socorro. O caso segue em investigação.