Jovem perde o controle da bicicleta e derruba bomba de combustível em Coxim. Câmeras de seguranças flagraram o momento do acidente, que ocorreu num posto de combustíveis na Avenida Virgínia Ferreira. De acordo com informações, a jovem descia pela avenida e acabou perdendo o controle da direção da bicicleta que estava sem freio e só parou após bater contra a bomba de combustível. Ela bateu com o rosto e a bicicleta contra a bomba, que caiu no chão e começou a vazar. Policiais Militares que estavam no local socorreram a jovem que sofreu ferimentos leves e passa bem, apesar do susto.