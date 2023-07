Ciclistas comemoram inauguração da “Passarela dos Ipês” em parceria com a Plaenge

Foto: Roberto Ajala

A “Passarela dos Ipês”, inaugurada na noite dessa terça-feira (11), em parceria com a Plaenge está pronta para ser usada e foi comemorada por representantes do ciclismo da Capital. Durante a inauguração da ponte, que passa por cima do Córrego Prosa e liga a ciclovia da Avenida Via Parque com a da Rua Antônio Maria Coelho, representantes de cerca de 10 mil ciclistas que compõem os grupos presentes no ato, ressaltaram a importância da entrega para à população.

A ponte que liga as ciclovias, também ganhou a primeira “passarela de Ipês” da Capital, um portal nas cores dos Ipês roxo e amarelo. A obra já é prevista desde 2021, por meio de um termo de compromisso entre a construtora e a Prefeitura de Campo Grande e permite que os ciclistas da Capital possam fazer o trajeto do Aeroporto Internacional até o Parque dos Poderes pela ciclovia, sem interrupções.

“A pandemia trouxe uma outra realidade para o esporte, o ciclismo ganhou muitos adeptos e isso permanece até hoje e a nossa preocupação é com a segurança, porque o ciclista é a parte frágil do trânsito, nós sempre fazemos campanhas de conscientização, mas a infraestrutura nos ajuda muito. Essa obra aqui para quem vê de fora pode parecer que não é muito, mas para nós é muito, é qualidade, é segurança, é saúde, então nós só temos o que agradecer”, descreveu o ciclista Reinaldo Tognoli, conhecido como Tuta, do grupo ADP (Amigos do Pedal).

O presidente da Comissão de Atletas de Ciclismo do Mato Grosso do Sul, Léo Matos, comemorou também a estrutura, que atende a solicitação da categoria. “A gente fala que o motorista muitas vezes não entende o ciclista, que ele também faz parte da mobilidade e que ele também precisa de cuidado. Nós sabemos que temos muita coisa para conquistar ainda, mas estamos muito felizes porque estamos com um canal aberto com a gestão municipal, sendo ouvidos e isso é muito importante para nós, sermos ouvidos e atendidos em meio a nossas demandas”.

A prefeita Adriane Lopes participou do ato e reforçou que a passarela que liga uma ciclovia a outra traz mais segurança e mobilidade aos ciclistas. “Nós temos visto, inclusive no horário de pico, o quanto as ciclovias estão sendo cada vez mais utilizadas não só para o esporte e lazer, como já foi dito, e essa ponte vai trazer mais mobilidade e segurança para essa região considerando que o trânsito aqui é muito pesado e, com a passarela, não vai ser mais interrompido nesse trajeto. Eu mesmo sou uma ciclista que surgiu da pandemia e entendo a importância desse investimento”, acrescentou.

A superintendente da Plaenge, Valéria Gabas, destacou que a parceria faz parte da iniciativa de projetos sustentáveis da incorporadora chamado “Raízes”, que busca contribuir com a sustentabilidade da cidade. “As iniciativas que beneficiam a mobilidade urbana e todo o conceito de sustentabilidade, faz parte do nosso propósito na Plaenge, que é contribuir com o crescimento da cidade, e de uma forma sustentável”, concluiu.